Социолог рассказал, возможен ли новый Майдан в Украине

В общественных настроениях украинцев не наблюдается готовность к масштабным акциям протеста вроде нового Майдана.

Об этом сказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина. По его словам, их вероятность в Украине сейчас ниже, чем в декабре прошлого года.

"Тогда (в декабре 2020-го – ред.) 49% отказывались участвовать в каких-либо акциях протеста, сейчас – 57%. В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы участвовать менее 2%. Но социологи не предусмотрели ни Майдана 2004 года, ни 2013 года. И тот инструмент, который мы используем в ходе опросов, достаточно абстрактный ", – уточнил он.

По словам социолога, показатель готовности к выступлениям в защиту своих прав перед началом Евромайдана-2013 был вдвое меньше, чем во время Майдана в 2004 году.

"Мы не спрашиваем людей, готовы ли они выступить, если власть прикажет силовикам зверски избить студентов и преследовать их до Михайловского монастыря. Здесь еще должен быть определенный спусковой крючок. Конечно, даже если 1% населения чем-то недоволен, то при хорошей организации можно устроить хороший Майдан. Например, как сейчас минимайданы. Но возможности таких масштабных акций протеста, которые были в 2004 или 2013 годах, пока я не вижу ", – рассказал эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по мнению Паниотто, украинцев и россиян отличает отношение к царям и гетманам. Первые не имеют таких ориентаций, как вторые – быть великой нацией, сверхдержавой, вмешиваться в жизнь других стран и влиять на все мировые процессы, считает он.

Социолог также отметил, что в Украине нет такого антиамериканизма, антизападных взглядов и таких крупных ориентаций на самостоятельный путь развития, как в России.