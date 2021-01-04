Соціолог розповів, чи можливий новий Майдан в Україні

У суспільних настроях українців не спостерігається готовності до масштабних акцій протесту на кшталт нового Майдану.

Про це сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, їхня імовірність в Україні наразі нижча, ніж у грудні минулого року.

"Тоді (в грудні 2020-го. – Ред.) 49% відмовлялися брати участь у жодних акціях протесту, зараз – 57%. У несанкціонованих мітингах і демонстраціях готові брати участь менше ніж 2%. Але соціологи не передбачили ні Майдану 2004 року, ні 2013 року. І той інструмент, який ми використовуємо під час опитувань, досить абстрактний", – уточнив він.

За словами соціолога, показник готовності до виступів на захист своїх прав перед початком Євромайдану 2013 року був удвічі менший, ніж під час Майдану у 2004 році.

"Ми не запитуємо людей, чи готові вони виступити, якщо влада накаже силовикам звіряче побити студентів і гнатися за ними до Михайлівського монастиря. Тут ще має бути певний спусковий гачок. Звичайно, навіть якщо 1% населення чимось незадоволений, то за гарної організації можна влаштувати гарний Майдан. Наприклад, як зараз є мінімайдани. Але можливості таких масштабних акцій протесту, які були у 2004 чи 2013 роках, поки я не бачу", – розповів експерт.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що, на думку Паніотто, українців і росіян відрізняє ставлення до царів і гетьманів. Перші не мають таких орієнтацій, як другі – бути великою нацією, наддержавою, втручатися в життя інших країн і впливати на всі світові процеси, вважає він.

Соціолог також зазначив, що в Україні немає такого антиамериканізму, антизахідних поглядів і таких великих орієнтацій на самостійний шлях розвитку, як у Росії.