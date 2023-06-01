Социальный проект 'Наши дети' объявил о поиске благотворителей: как присоединиться

Социальный проект "Наши дети", который сегодня поддерживает 92 ребенка из всей Украины, ищет благотворителей. Об этом сообщил 1 июня советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Наши дети" оказывает не только финансовую, но и менторскую, социальную, психологическую, юридическую поддержку, проект улучшает жилищные условия детям и помогает в образовательном развитии", – написал Геращенко в своем Telegram-канале.

При поддержке Геращенко объединили главных организаторов проекта, известного мецената и бизнесмена Михаила Шелембу, общественного деятеля и основательницу "Города добра" Марту Левченко и ювенальную полицию Украины. Бизнес обеспечивает ежемесячную стипендию 10 тыс. грн каждому осиротевшему ребенку:

– DATAGROUP Volia ежемесячно платит 560 тыс. грн;

– RETN ежемесячно переводит 350 тыс. грн.

Фонд выплачивает ежемесячно 910 тыс. грн. ⁣⁣ За 11 месяцев уже было выплачено 9,5 млн грн.

По данным Национальной социальной сервисной службы Украины в период с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2023 года региональные службы по делам детей выявили 8512 детей, которые по тем или иным причинам остались без родительской опеки в условиях военного времени. Из них 1476 детей стали сиротами в связи с военной агрессией РФ.

Чтобы присоединиться к проекту, можно перейти по ссылке и задонатить указанные реквизиты.