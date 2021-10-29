Сотрудники ГБР во время следственных действий повредили катер – руководство "Кузницы на Рыбацком"

После "следственных действий", которые по сфальсифицированным документам проводило Государственное бюро расследований, один из десантно-штурмовых катеров вернулся со значительными повреждениями. Еще один катер, который представители ГБР не могли нормально пришвартовать, работникам завода пришлось буквально спасать.

Об этом сообщает руководство "Кузницы на Рыбацком", отмечает "5 канал". По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки и необходимых навыков для управления судами такого класса. Специалисты завода составили соответствующий акт, где указали перечень нанесенных повреждений.

23 октября катер "Станислав" вывели в море без сдаточной команды завода "Кузница на Рыбацком". После возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения.

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В результате неумелых действий следственной группы ГБР была, в частности, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов. Специалисты завода констатировали, что теперь нужно провести ремонт.

Еще один катер, который сотрудники ГБР вывели в море 28 октября "для проведения следственного эксперимента", тоже не смогли нормально пришвартовать. Представителям "Кузницы" пришлось вмешаться и помочь представителям Бюро пришвартовать катер, чтобы обезопасить и само судно, и находившихся на его борту людей. Как хорошо видно на видео, один из мужчин из-за бестолковой швартовки даже упал в воду. Работники "Кузницы на Рыбацком", которые помогли ему выбраться из холодной воды, возмущаются, что "горе-команда" разобьет катер и сама утонет.

Сотрудники "Кузницы" на видео также отмечают, что на катере люди – без жилетов. К сожалению, специалисты завода не смогли осмотреть техническое состояние катера, поскольку на него наложен арест.

Кроме этого, как стало известно, работники ГБР заменили запасную часть на катере без привлечения специалистов "Кузницы на Рыбацком".

Использование неподготовленной команды и самовольная замена запасных частей означает, что следствие искажает технические характеристики судов. Все эти обстоятельства позволяют сомневаться не только в профессионализме, но и в беспристрастности следствия – убеждены на предприятии.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!