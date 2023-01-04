'Сотни трупов гниют в открытом поле': Буданов рассказал об огромных потерях оккупантов в боях за Бахмут

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал об огромных потерях российских оккупантов в боях за Бахмут, что в Донецкой области. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в открытом поле.

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Об этом Буданов рассказал в интервью ABC News. В конце декабря Буданов лично посетил Бахмут – город, который является самой горячей точкой 800-километровой линии фронта.

По словам начальника ГУР, то, что он увидел, потрясло его.

"Солдаты показали мне участок, где трупы свалены в кучу, как в кино", – сказал он.

"Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для укрытия, как щит. Но это не работает. Там реальные поля мертвых тел", – добавил Буданов.

Он также в который раз подчеркнул, что Украина не отдаст ни миллиметра своей территории.

"Наша цель, и мы ее добьемся, – вернуться к границам 1991 года, как признают Украину все субъекты международного права", – сказал Буданов.

Напомним, ожесточенные бои под Бахмутом, не утихающие уже более 4 месяцев, шли и в последний день 2022 года. В течение 31 декабря на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения между украинскими воинами и российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска несут бешеные потери вблизи Бахмута на Донетчине. В то же время протесты в России невозможны, поскольку более 70% россиян поддерживают войну против Украины.