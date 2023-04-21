Сотни миллионов евро за роскошь не жить в России: на Лазурном берегу обнаружили имения российской элиты. Видео

Второй год Россия ведет вероломную кровопролитную войну против Украины, однако это не мешает представителям тамошней элиты отдыхать на заграничных курортах в собственных шалле и дачах. Так, только на Лазурном берегу Франции десятки особняков, квартир и земельных участков принадлежит одиозным олигархам и пропагандистам, причастным к разжиганию и спонсировании полномасштабного вторжения.

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К таким выводам пришли журналисты "Украинской правды" в очередном расследовании Михаила Ткача. Он обратил внимание, что друзья и приспешники диктатора Путина умудряются обходить европейские санкции, переписывая все французское имущество на жен, любовниц и дальних родственников.

К таким "селебрити" относится и опальный рэппер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). Артист регулярно поддерживал действия российской армии оккупантов в Украине, выступал на концертах, посвященных результатам "референдума" в Херсоне и части Запорожской области, однако его имя не внесено в "черные списки" ЕС. А роскошное имение в Сен-Тропе записано на имя отца, как говорится, на всякий случай.

Также в Сен-Тропе журналисты нашли дом олигарха Олега Дерипаски, который записал его на компанию своей матери. А роскошный дворец стоимостью до 200 млн евро Романа Абрамовича остается одним из самых известных на побережье.

"Правда он выглядит так, что внутри никто не проживает. Это неудивительно, так как после полномасштабного вторжения для большинства кремлевских олигархов запрещен въезд на территорию европейских стран", – поясняет журналист Михаил Ткач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем фильме Ткача "Батальон Монако-2" "засветился" и член правления государственного "ПриватБанка" Игорь Лебединец. Его элитный внедорожник был замечен в районе побережья Сен-Жан-Кап-Ферра, Лазурном берегу Франции.