Фуры дальнобойщиков частично перекрыли трассу Киев – Одесса: чего они требуют. Фото и видео

На Одесчине и Кировоградщине сотни водители-дальнобойщики устроили протест на трассе Киев – Одесса против нового закона о мобилизации. Они требуют отменить призыв в армию водителей, занимающихся международными перевозками, поскольку это, по их словам, якобы приведет к параличу транспортной сферы.

Трасса была частично перекрыта – одна полоса движения оставалась свободной для проезда. По состоянию на 16:00 оставалось около 15 автомобилей протестующих, сообщила представитель Национальной полиции Елена Бережная в комментарии OBOZ.UA.

В частности, как сообщает "Суспільне", трассу частично перекрывали вблизи поселка Саврань в Одесской области.

Участник акции рассказал журналистам, что дальнобойщики выступают против нового закона, который назвал "драконовским".

По словам пресс-секретаря Нацполиции Елены Бережной, часть дальнобойщиков собралась в Кировоградской области, а часть – в Одесской. Из-за их протестов трасса была перекрыта частично – одна полоса движения открыта.

По состоянию на 16:00 Бережная сообщила в комментарии OBOZ.UA, что мероприятие водителей на трассе Киев – Одесса практически завершилось, осталось около 15 автомобилей.

"Водители грузовиков именно международных перевозок провели мирную акцию протеста – встали по обе стороны дороги на трассе Киев – Одесса. Они в основном находились на территории Кировоградской области. Движение транспорта они не перекрывали – дороги были проездные все это время", – сказала она.

Она добавила, что полицейские наряды охраняли правопорядок в местах протестов, нарушения не допущены.

После завершения мероприятия стражи порядка останутся на месте некоторое время.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети распространили видео, где сотрудники ТЦК забирают с рейсов водителей фур, возвращающихся из-за границы. В пресс-службе Закарпатского областного ТЦК и СП рассказали, что водителей грузовиков также могут забрать в военкомат для проверки данных или мобилизовать, поскольку система "Шлях", разрешающая пересечение границы, не имеет ничего общего с военным учетом.

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