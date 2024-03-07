'Состояние значительно улучшилось': тяжелораненый мариуполец прошел реабилитацию от Фонда Рината Ахметова

Олег Сошников не мог выехать из Мариуполя весной 2022 года: на руках была тяжелобольная теща. В тот день враг попал в его дом дважды. Жену Олег похоронил через несколько часов, как освободился из-под завалов. У него было тяжелое ранение... Сзади – несколько операций. Впереди – восстановление и шагом к нему является курс реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Я очень благодарю Фонд за предоставление такой возможности. Я рад, что очутился здесь, в многопрофильном санатории. Лечение действует. Я посещал процедуры, написанные врачом и психологом. Это мудрый и опытный человек, было приятно с ним пообщаться", – рассказывает о курсе восстановления Олег.

Врач-терапевт санатория "Боржава" Наталья Варцаба рассказала, что заведение на постоянной основе проводит курсы реабилитации для тех, кому помогает Фонд Рината Ахметова.

"После комплекса процедур господин Олег очень хорошо себя чувствует, его состояние значительно улучшилось. Пациент доволен курсом восстановления и помощью нашего психолога", – добавила врач.

Олег вспоминает, как обратился за медицинской помощью на следующий же день после обстрела. Был в больнице во временно оккупированном Донецке. После выписки вернулся домой – в Мариуполь. Жил в сгоревшем подъезде, соседи приносили ему поесть. Ходить мужчина так и не мог.

"Я нашел возможность уехать в Польшу. Там врачи мне снова сломали ноги и вставили штифты. Железные железы вынимали уже во Львове. А сейчас благодаря Фонду Рината Ахметова прошел реабилитацию. Чувствуется, конечно, что ноги и руки ранены, но это мелочи по сравнению с тем, что было", – говорит Олег.

Сейчас он проживает в селе Житомирской области. После освобождения Мариуполя готов вернуться, чтобы восстанавливать свой город.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).