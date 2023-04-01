''Солидарная молодежь'' отвезла медицинские средства и лекарства в военные госпитали Донетчины и Харьковщины

От кровоостанавливающих препаратов до перевязочных материалов – десятки коробок с разными медицинскими средствами и лекарствами команда ВОО "Солидарная молодежь" отвезла военным госпиталям Донецкой области и Харьковщины. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

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Глава "Солидарной молодежи" Динара Габибуллаева рассказала, что команда регулярно ездит на восток с помощью. В частности, это были поездки к военным со станциями "Starlink", тепловизорами, формой, буржуйками, окопными свечами и другим снаряжением. В этот раз активисты привезли помощь в военные госпитали.

Глава Донецкого центра "Солидарной молодежи" Аркадий Петросян поделился эмоциями от поездки: "Это была одна из самых сложных поездок на Восток. Поскольку это медикаменты, то вопрос транспортировки был приоритетным. Нам удалось довезти все вовремя и надежно, и было очень приятно общаться с врачами, которые благодарны за помощь. Продолжаем дальше работать ради победы".

Груз для госпиталей накануне подготовили совместно с председателем Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Мариной Порошенко. Она – врач по специальности, поэтому хорошо знает, что именно нужно на фронте. А благодаря "Фонду Порошенко" команде удалось закрыть сформированные запросы от военных госпиталей.

"Ежедневно военные госпитали спасают жизнь сотням раненых защитников и гражданских жителей. Поэтому нуждаются в кровоостанавливающих средствах, антибиотиках, перевязочных материалах, растворах для переливания крови и внутривенных инъекций, катетерах, медикаментах и дезинфицирующих средствах", – Порошенко.

По ее словам, уже больше года склад в партийном офисе "Евросолидарности" работает в формате волонтерского хаба, чтобы одеть, накормить, полечить и согреть каждого, кто в этом нуждается.

"Продолжаем делать все возможное, чтобы наши защитники как можно быстрее вернулись в свои семьи с победой", – отмечает Марина Порошенко.

Напомним, Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК относительно россии и призвал членов комитета приехать в Бучу и Бородянку, чтобы обсудить "олимпийские идеалы".