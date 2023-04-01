Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по отношению к России: приезжайте в Бучу и обсудите там 'олимпийские идеалы'

Петр Порошенко в эфире польского телеканала Polsat News заявил, что решение Международного олимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и беларуских спортсменов шокирует всех, кто знает о преступлениях государства-агрессора на территории Украины.

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Он призвал членов МОК приехать в Бучу, чтобы убедиться, что Россия несовместима с принципами олимпийского спорта, сообщает "Европейская Солидарность".

"Я был шокирован этой реакцией. Я несколько раз встречался с Международным олимпийским комитетом, я представить себе не мог, чтобы олимпийское движение было задействовано в поддержке агрессора. Безусловно, что мы расстроены этим решением, демонстрирующим такую умиротворяющую позицию по отношению к российскому агрессору", – сказал пятый президент.

"Я хочу пригласить членов Международного олимпийского комитета провести заседание МОК в Буче. Посмотреть в глаза потерявшим своих близких, сходить на кладбище, посмотреть разбомбленные церкви, заехать в Бородянку, где большие многоквартирные дома были уничтожены ударами российских ракет. И сказать: это символ олимпийских идеалов?" – отметил Петр Порошенко.

"У меня два предложения. Первое – конечно, цивилизованный мир должен бойкотировать те соревнования, в которых принимают участие российские и беларуские спортсмены. Нельзя показывать business as usual. Мир другой", – отмечает Порошенко.

"И второе предложение – надо действовать решительно. Я хочу обратиться к президенту Франции Эмануэлю Макрону, которого я очень хорошо знаю и с которым мы очень много поработали вместе, к французскому правительству и парламенту, выйти с инициативой не выдавать визы российским и беларуским делегациям. Или аннулировать уже существующие визы россиянам и беларусам, которые хотят не замечать крови и жизней десятков тысяч украинцев. Они либо своим непосредственным участием, либо голосованием за Путина и молчаливым принятием вовлечены в геноцид против Украины и украинцев", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко показал видео, как БПЛА Poseidon устроил "хлопок" в Донецке, выследив врага.