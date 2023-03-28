''Солдат из тайных биолабораторий'': сеть развеселило видео с бобром, проникшим в окоп к воинам ВСУ

Украинские военные опубликовали в сети веселое видео с бобром. Животное проникло в окопы защитников и никак не хотело покидать их позиции.

Видео дня

Соответствующее видео распространили украинские Telegram-каналы. Журналисты заметили: наконец-то мы увидели выходца из "биолабораторий", о которых все время говорят российские пропагандисты.

"Наконец-то дождались! В ВСУ в окопах воюет первый рядовой солдат из тайных биолабораторий НАТО!" – отметили в сообщении.

Напомним, недавно прокремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире российского телевидения в очередной раз рассказала жителям РФ о новых "биолабораториях в Украине", заявив, что украинские солдаты якобы составляют свои биологически активные вещества для дальнейшего искусственного оплодотворения украинок. Мол, таким образом, Украина хочет создать армию русофобов-укров.

В прошлом году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины в непосредственной близости от границ РФ якобы расположено более 50 биолабораторий. Все они модернизированы на средства Пентагона и подконтрольны американскому военному ведомству.

Как сообщал OBOZREVATEL, тему "биологических лабораторий США в Украине" Россия даже вынесла на обсуждение в Совбезе ООН. Москва якобы получила новые документы по "американским биолабораториям", захватив часть украинской территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!