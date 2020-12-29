Соколова: Зеленский привык быть любимцем, но украинцы умудряются влиять на него. Интервью

Несмотря на экономический кризис, в 2020 году люди поняли, что самое главное в жизни не деньги, а собственная жизнь и здоровье, а также наши родные и близкие. Наконец-то мы задумались, зачем просыпаемся утром и вообще – зачем прожили каждый из дней. Это важнейшее достижение не только года, но и, как бы странно ни прозвучало, – пандемии коронавируса.

А вот что будет со страной, куда она движется дальше и почему президент Владимир Зеленский так и не воспользовался шансом войти в историю, а потерял упущенные возможности, – в интервью OBOZREVATEL рассказала известная украинская телеведущая и журналистка Янина Соколова.

– 2020-й год – это сплошная катастрофа или все-таки людям открылись уникальные возможности?

– При всей апокалиптичности, этот год – шанс. Год больших возможностей, исторический для всего человечества. Мы поняли, насколько может измениться наша жизнь, и насколько нам всем стоит научиться жить каждый день как последний, быть готовыми ко всяческим неопределенностям.

COVID-19, экономический кризис, политические перипетии в стране, непонимание, что будет с войной на Донбассе, а что с деоккупацией Крыма, безработица, плюс мрачнные настроения из-за пандемии – это все в куче порождает депрессивный клубок, который должен был бы повергнуть в уныние многих.

Но в то же время, этот год многому нас научил и открыл глаза на близких, на семью, на профессию на то, ради чего мы вообще живем. Он дал нам новые формы и подходы в организации бизнеса, работы команд, когда за один день можно решить немало задач и даже сделать антикоррупционное расследование, не выходя из комнаты. Все за один день дома! Это большая находка в организации времени и усилий, которые мы тратим в своей жизни на нашу социальную и гражданскую активность.

Большинство людей проживают жизнь, в которой они так и не понимают до старости, для чего она им дана. COVID-19 и примитивность базовых ценностей, которые он подарил, вернула нас к вопросу, а зачем мы на этой земле? Оказалось, что собственное здоровье, здоровье близких и родных является приоритетом для нас, и это понимание нам подарила пандемия.

Все люди одинаковы в борьбе за жизнь. Ни деньги, ни статус, ни авторитетность в определенных кругах и знание телефонов ведущих врачей не могут сохранить жизнь. Это означает, что все мы сделаны из одного теста.

– Мир сможет трансформироваться и жить по новым правилам?

– Может, но мир стал другим и никогда не вернется назад. COVID дал нам всем толчок к немедленным внутренним изменениям. У меня особые отношения с Богом. Я не верю в эти все вифлеемские огни, пещеры, купание в определенные дни в ледяном пруду и окропление "кагора", в силу икон и не сильно, честно говоря, следую обрядам.

Но я знаю, что есть высшие силы – это абсолютно точно – и они учат нас становиться лучше для всех. У каждого человека Бог находится внутри, и как раз COVID стал порталом, который соединил нас с нашим внутренним Богом. Пандемия вернула нас в сторону ценностей, которые были даны нам еще в начале существования цивилизации.

Странно прозвучит, но это минимизировало ценность денег, несмотря на экономический кризис, и изменило подход к избранию методов отдыха. Люди поняли, что отдыхать можно не только куря кальян в баре, но и дома, рядом с любимыми, родными, близкими. Что есть книги, кино, тренинги по развитию, онлайн-йога, онлайн-музеи и даже онлайн-врачи. Это также дало осознание ценности времени.

Люди уже живут иначе. Например, переводят детей на дистанционное обучение. Да, социум, школа – это очень важный фактор жизни, но для многих детей домашнее обучение стало более комфортным, они даже начали демонстрировать лучшие результаты. Мои сыновья, в частности.

– Люди захотят вернуться к жизни, которой жили до 2020-го года?

– Не уверена, что полностью. Скорее, нет. Люди уже изменили свои взгляды на отношения, здоровье, построение бизнеса. Задумались, зачем живут, на что тратят время, зачем просыпаются утром, от чего и для чего стоит себя защищать.

Одна знакомая призналась мне, что ходит на работу с COVID-19 и даже не говорит о нем своей семье. Я спросила: как Вы так можете, это же безответственно! На что она ответила, все равно все заболеют, а она может потерять деньги на работе. Так и не изменила свое мнение, а меня натолкнула на размышления, что мы все должны быть агрессивными к тем, кто забирает у нас право жить, а не толерантными.

Это касается не только COVID-19, но и вопроса языка в государстве, ответственности за свой голос, отношения к пожилым людям, ценностям государства и его принципам.

– Если проанализировать действия украинцев за последние лет 10-15, то вам не кажется, что безответственность – как бы национальная черта украинского характера?

– Ментальной чертой нашей нации есть инфантильность. Мы так круто делаем революции, умеем объединяться против врага, а в "чморении" кого-то коллективно – просто чемпионы мира. Мы очень изобретательны и тщеславны, но когда вопрос касается ответственности за совершенное нами самими – начинаем "ковырять печку" и делать вид, что это вообще не мы и от нас ничего не зависит. Мол, "а я", "я что у меня есть какие-то полномочия", "я – украинец, я не хочу ничего решать, я хочу все сложить на балкон".

Каждый украинец, который имеет право голосовать в стране – имеет право что-то решать. Пусть даже один голос. Ни президент, ни парламент, ни народные депутаты, ни руководители наших бизнесов не могут ничего изменить в стране так, как это можем сделать мы.

Знаю примитивные случаи, когда люди благодаря своей ответственности изменили жизнь в маленьких поселках и коллективах.

Украинцам следует научиться мыслить критически и дезинфицировать не только руки, но и мозги перед 2021-м. Не обращать внимания на осуждение, токсичность людей, минимизировать все это вокруг и помнить: мы живем один раз. Стоит научиться быть счастливыми в этом периоде жизни, который нам Богом отведен. Очень надеюсь, что 2021-й даст шанс понять, кто мы есть.

– Читаю новый опрос Разумкова, и по их данным более 40% украинцев разочарованием года называют президента Зеленского. А еще два года назад у него была беспрецедентная поддержка среди всего украинского общества?

– Зеленский – человек, который случайно получил должность президента. Человек, который так и не понял ответственности за то, что судьбоносно было ему доверено украинским народом. Зеленский – это год упущенных возможностей изменить суды, прокуратуру, Государственное бюро расследований и в целом все правоохранительные органы, чтобы войти в историю. Изменить налоговую политику. Посадить троих друзей из окружения.

Зе – человек без политического олигархического бэкграунда в прошлом – имел все шансы благодаря такому большому доверию граждан войти в историю как президент-реформатор. Он этого не сделал. Почему? Потому что государство – это не "95-й квартал", здесь работают другие законы. Государство, у которого война со страной-агрессором, должно иметь четкий экономический и стратегический план, различные пути выхода из этой войны.

– То есть он и его команда уже не справляются с управлением страны?

– К сожалению. Могу допустить, что Зеленский не досидит до конца не из-за себя и никудышнего выполнения обязанностей и соответствующего сопротивления этому Украины, а потому, что его просто сольют все его приспешники. То есть он фактически уйдет из-за слива своим же окружением. Вот это я очень чувствую.

– Виталий Портников еще весной говорил о досрочных президентских выборах.

– Думаю, в следующем году могут быть парламентские перевыборы. Вполне вероятно, можем увидеть намеки на нового претендента на президентский пост. Говорю об этом, потому что владею информацией в отношении людей, которые могут быть в парламенте в виде новой политической силы. А также относительно претендентов на президентский пост – как лидеров этой политической силы. Фрагментарно этих людей мы знаем, но они больше занимались дипломатией, а не политикой. Думаю, следующий год подарит нам новые политические возможности.

Не только украинцы разочарованы политикой президента, но и наши международные партнеры. Они считают, что Зеленский не выполнил своих обязательств в части борьбы с коррупцией. Эта хохма с весенними посадками так и осталась хохмой. Вместе с тем президент устраивает видеобатлы со своим предшественником, каждый раз пытаясь напомнить ему о его бизнесе, прошлых грехах и как бонус – очередной раз напугать посадкой.

Зеленский привык быть любимцем. Его очень смущает, что о нем пишут в Facebook. И иногда это, признаюсь, идет на руку гражданскому обществу. Многие наши расследования в "Соромно" получили реакцию наверху, потому что социальные сети влияют на события в стране.

С одной стороны это странно, ведь катализатором изменений должны быть чиновники, а у нас наибольший катализатор – украинский народ. Это прямой признак демократии, что не может не радовать.

И это безусловное и неотвратимое отличие нас от северного соседа. И так будет всегда.