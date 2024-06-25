Сохранить фольклор и национальную идентичность: в Киеве прошел этнофестиваль 'Країна мрій'

Юбилейный фестиваль "Країна Мрій", которому исполнилось 20 лет, стал самым масштабным за всю свою историю и, несмотря на сложности, связанные с войной, продолжил выполнение своей миссии по сохранению и популяризации украинской культуры, фольклора, народных ремесел и в очередной раз подтвердил статус международного благодаря участию иностранных артистов из Великобритании, Японии и Индии.

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Специальными гостями фестиваля стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори и Посол Индии в Украине Харш Кумар Джейн.

Сегодня этнический фестиваль "Країна Мрій" остается крупнейшим этническим фестивалем и древнейшим музыкальным фестивалем, который проходит в Украине с 2004 года. В результате двадцатилетней деятельности фестиваль сыграл и продолжает играть чрезвычайную роль в формировании национального самоосознания современного украинца. "Країна Мрій" является знаковым фестивалем и настоящим явлением в культуре Украины.

В этом году команда организаторов и единомышленников во главе со знатоком и промоутером украинского фольклора Олегом Скрипкой обустроила на территории Национального ботанического сада им. М.М. Гришка две большие музыкальные сцены – этнорок и фольклорную, 1000 участников, 16 тематических площадок, среди которых книжная ярмарка, аллея мастеров и крафтеров, детская поляна, крымскотатарская сцена, пространство "Японский сад", волонтерская поляна, а также новинки фестиваля – духовная , поэтическая мастерская, на сценах фестиваля свое творчество представили 39 этнических и фольклорных групп.

На фестивале собирали деньги на благотворительность, в частности, на Третью штурмовую бригаду и детскую больницу "Охматдет".

Традиционно время проведения летнего фестиваля пришлось на народный праздник Купала, поэтому юбилейная "Країна Мрій" была открыта традиционным украинским обрядом Купайлицы – украшение лентами купальского деревца.

Крымская сцена Bağçasaray

Традиционно на "Країні Мрій" открылась Крымская сцена, которая является одним из ветеранов движения этнофестиваля. На сцене Bağçasaray состоялись чтения поэзии и прозы на украинском и крымскотатарском языках, выступления этнического трио "Мусафир", Руслана Булатова, Алие Хаджабадиновой, Эльнары Халиловой, Эмилии Бодуровой и сестер Орияны и Милады Лоцман. Проходили написание писем политзаключенным, ярмарка традиционных и крафтовых изделий народных промыслов, фотовыставка с историями о военных родом из Крыма, выставка "Истории из оккупированного Крыма", угощение крымскотатарскими блюдами и, конечно, собрание на нужды Сил обороны Украины.

Также состоялась дискуссия о безальтернативности деоккупации Крыма, в которой приняли участие представитель Министерства иностранных дел Андрей Иванович Сибига; Тамила Ташева, Постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым; посол Соединенного Королевства Мартин Гаррис; Рефат Чубаров, Глава Меджлиса крымскотатарского народа; Артём Киселев, военнослужащий из Крыма, бывший заместитель командира ракетного катера "Прилуки".

Этнорок сцена мечтаний

Музыкальная "Сцена грез" была представлена этнорок группами и worldmusic коллективами: Путешествия, KARTA SVITU, OT VINTA, ЯРРА, Иосифович ROCK BAND, ЛЕЯ, ТaRuta, МНИШЕК, Язык, Пирог и Кнут, FOLKULAKA, Коралли, Lemko Blue и ANKA.

Группа KARTA SVITU впервые выступила на фестивале "Країна Мрій", где объединили современную музыку с фольклорными традициями. Лидер группы Иван Марунич пригласил на выступление девушек из ансамбля "Щебит", которые представили народные песни из нескольких регионов Украины, а также добавили аутентичное пение в песне KARTA SVITU "Крылья", "Как птицы", "Праздник" и т.д.

В основу программы выступления группы Пирог и Кнут вошли песни "Молчи", "Верны", "Голубая панна", "І Греховна І Свята" из альбома "Замордованные", положенные на поэзию замученных оккупационной советской властью украинских поэтов, таких как Николай Вороной , Евгений Плужник, Григорий Чупринков и другие.

Группа "Мандры" исполнила микс новых песен периода 2022-2024 годов - "Бриз", "Софити", "Всадники в небесах", – песни посвящения украинским воинам. "Прерафаэлиты" – посвящена памяти Аллы Горской, Василия Стуса, Василия Симоненко и шестидесятникам. Также в программе были популярны хиты "Путешествий" разных лет.

В этом году Олег Скрипка и Ле Гранд Оркестр, с которыми музыкант работает с 2004 года, представили более роковую программу из таких песен как "Разговор с Махатмой", "Полонина", "Рай" и "Мир", а также фольклорные "Каменная". Гора" и другие. Прозвучали песни столетней давности "Сродились мы великого часа", колыбельная "Ой, ходит сон", ставшая прототипом песни Summer time, исполненный купальский гимн – песня "Купалочка", которой еще 20 лет назад и на протяжении многих лет открывали фестиваль вместе с Ниной Матвиенко . В выступлении также принимал участие детский ансамбль "Зернышко" и Народного театра индийского классического танца "Накшатра".

Традиционным завершением программы стала песня "Країна мрій", которая является гимном этнофестиваля.

Стена рай

На традиционной "Сцене рай" звучала народная музыка фольклорных групп и ансамблей со всей Украины. Гости наслаждались инструментально-вокальной и танцевальной программами, участвовали в купальских обрядах и играх, танцах и слушали песни барокко и Гетманской эпохи.

На юбилейной "Країна Мрій" выступили группы "Хорея Казацкая", "Королевна", аутентичный коллектив из Ивано-Франковской области "Стратинские музыки", "Стодивница", "Ладовицы", которые принимали участие в фестивале еще 20 лет назад, "Древо", "Киев Этно Трио", "Божичи", "Властелин", "Гуляйгород", крымскотатарский коллектив "Чаир", "Два Три", "Баламуты", "Ясно-Красно", "Шумя", "Роксолания", " Дриг", "Корали", ансамбль давней музыки Константина Чечени и "Бурдон".

Страна мистическая

Впервые в своей истории фестиваль "Країна Мрій" открывал для гостей ворота в мир духовных знаний и эзотерики и организовал настоящее мистическое путешествие.

В рамках фестиваля состоялось празднование Международного Дня Йоги при поддержке Посольства Индии. Выступали индийские танцевальные коллективы со всей Украины, артисты и музыканты, состоялись сеансы музыкальной терапии саундхилинг и ом-медитации, мантра-пение, выступления лекторов, гостей угощали блюдами вега-кухни, показывали сферическое кино с терапевтическим погружением. духовными, энергетическими и шаманскими практиками, аюрведой и перуанскими лечебными обрядами.

В "Духовном круге" были проведены различные мастер-классы, один из них – на уникальных музыкальных инструментах в виде полусфер из стали – хендпанах, издающих звук после легкого удара по ним рукой. Каждый смог научиться звукообразованию на инструменте и наблюдать личные состояния, успокаивающие и вводящие в концентрацию во время игры.

В "Чайном королевстве" было представлено много интересных чайных мастеров и их чайное кунг-фу. Во время групповых чаепитий гости пробовали экспериментальные чайные коктейли и редкие сорта элитного чая, знакомились с тонкостями чайной церемонии.

В "Дискуссионном Курене" от Vedalife состоялось общение с выдающимися людьми, мастерами разных сфер: от духовности и искусства до бизнеса и политики. Участие в дискуссии приняли Олег Скрипка и философ Назар Мухачев.

Также у посетителей была возможность посетить спектакль-медитацию "Последний сон Будды" от театра "Океан".

"Вайб души" от Олега Скрипки

На мистической сцене фестиваля также состоялся сатсанг с Олегом Скрипкой – философско-музыкальная встреча с рок-музыкантом и настоящим проводником в состояние целостности. Благодаря авторской методике "Вайб души" Олег Скрипка помогает людям в их пути к самореализации.

Идея возникновения проекта Олега Скрипки "Вайб Души" возникла в период карантина во время пребывания Олега в ретритах, где он понял, что рок-музыка является очень сильным, мощным инструментом для практики. И с помощью сопровождающего пения можно добиться успешных медитативных результатов.

Важной частью выступления Олега Скрипки на "Стране Мистической" стала общая практика медитации и возможность получить ответы на свои вопросы под живое исполнение рок-музыки и с авторскими медитациями Олега Скрипки.

Поэтическая мастерская

За 3 дня фестиваля в Поэтической мастерской приняли участие более 60 украинских поэтов и музыкантов со всей Украины – из Мариуполя, Донецка, Запорожья, Крыма, Харькова.

Сцену посетил отец погибшего украинского поэта Максим Кривцов. Он прочел его стихи и спел песни на его слова. Каждый день звучали стихи с фронта – люди читали стихи героев, защищающих Украину.

Последний день фестиваля поэтическую мастерскую посетила Оксана Стомина, жена "азовца", который более двух лет находится в плену. Она пишет ему Письма. Это их история в стихах, которую она сохраняет до его возвращения.

Также выступали мэтры украинского таланта – сказочник Саша Лирник и Брат Виталий Капранов.

Детская поляна

На юбилейной "Країні Мрій" ребятишки посещали интересные мастера от народных мастеров: традиционный купальский венчик из живых полевых цветов или троицкий букет, бумажные украшения для купальского деревца, декорирование платка узорами в технике забойки, искусство выбойки -мотанки из лоскутов ткани, создание куклы-оберега, лепка свищиков из глины, ткачество на старинном ткацком станке из Волынского Полесья, создание витинанки "Дерево жизни".

Кроме того, дети принимали участие в песенных играх, забавах с участием детских групп, показательных выступлениях и играх от "Боевого гопака", а также мастерских, играх, активностях от национальной скаутской организации "Пласт".

Японский сад

Украинско-японский центр НТУ КПИ погрузил посетителей в увлекательный мир японской культуры и открыл для каждого неповторимую красоту и глубину японского наследия.

Гостей ждали демонстрации искусств, мастер-классы: логические игры го и шеги, японские летние танцы Бон-одори; роспись ткани – батик, каллиграфия, барабаны тайко; боевые искусства кэндо, кенджюцу, джюдо, айкидо; игры и развлечения Японии: кендама, оригами; кулинарное путешествие по Японии: окономияки, японские сладости, чайное действо и другие развлечения.

Кроме этого, также была представлена разновидность флористики: ошибана – настоящее японское искусство, которым занимались самураи и создавали изделия из природных материалов: высушенные растения и цветы, собранные собственноручно. Уже готовые изделия в виде разных украшений, брошей, кольца или магнитов можно было приобрести и сохранить себе в память.

В оранжерее также выставка "Японский цветок", где гости могли приобщиться к мастер-классам традиционного японского искусства икебана. Все желающие имели возможность создать композицию из цветов и растений.

Крафтовая стежка

На Крафтовой Тропе посетителей ждала ярмарка, на которой была презентована украинская керамика в орнаментальной росписи, разнообразные украшения ручной работы, бижутерию бисера, крафтовые сыры и колбасы, домашние наливки и квас, значки, стикеры, постеры, аромас вязаные мягкие игрушки для детей.

Была представлена этническая одежда от украинского бренда "Стрий" – исцеляющей одежды авторства дизайнера Анны Заклецкой, которая является исследовательницей фольклора, язычества и традиций в дохристианском прочтении.

Невозможно было обойти и уникальную одежду от украинского бренда "BobRosco", созданную из винтажного живого конопляного полотна, в возрасте от 70 до 100 лет. На одежде сделаны вручную экопринты – отпечатки из разных растений: розы, сумаха и кленовых листьев.

Украшением тропы стала картина "Мир без русни" от благотворительного фонда "Благотворительная Армия Украины", созданная владельцем этого фонда, привлекавшая почти каждого посетителя.

Книжная тропа

На этнофестивале было представлено также и книжное пространство, на котором посетителям было презентовано лучшее наследие украинского издательского рынка, книги разной тематики.

Работал стенд с военной литературой, где находились книги о войне и от военных писателей. К локации присоединились ОО "Реформация" с проектом "Войско читает" и проект культурного десанта "Книга на фронт". Все желающие смогли лично подписать и приобщиться к сбору книг для украинских военных. Были собраны книги, которые будут распространены по всем направлениям, где ведутся боевые действия, а также будут направлены в воинские части в соответствии с имеющимися запросами.

Мотопробег

В честь юбилея фестиваля мотоциклисты устроили мотопробег по Киеву. Около 100 мотоциклов со всадниками в вышиванках и военной форме стали участниками колонн, отправлявшихся от Софийской площади в Ботсад им. Гришко символически соединяя гостей фестиваля со святыми местами Украины.

Волонтерская поляна "Печерские котики"

В рамках фестиваля волонтерское сообщество Печерского района "Печерские котики" презентовало свою деятельность: посетители смогли приобрести фирменный мерч, вкусности и сувениры от волонтеров, а также присоединиться к сплетному мастер-классу.

Все средства, собранные во время "Страны мечтаний", были направлены на поддержку производства маскировки, в частности, закупку маскировочных материалов.

Помогали организовывать юбилейный фестиваль "Країна Мрій": Генеральный партнер сеть АЗС UKRNAFTA; партнеры: сеть аптек "Подорожник", группа компаний "Агросем" – меценат детской поляны, Фонд Кристины Храновской, группа компаний VIDI и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", партнер энергонезависимости ECOFLOW. Официальный перевозчик фестиваля UBER. Информационный партнер – радио "Байрактар".