'Сохраним ценности': уволенный коллектив Kyiv Post заявил о создании нового издания

Уволенный коллектив англоязычной газеты Kyiv Post заявил о готовности создать новое издание. Журналисты уже работают над разработкой стратегии и бизнес-модели этого СМИ.

Об этом сообщила журналистка Анна Миронюк, одна из 50 уволенных работников Kyiv Post. По ее словам, журналисты предложили нынешнему владельцу издания Аднану Кивану продать Kyiv Post, однако он не согласился.

"10 ноября мы вторично провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался. Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. Но команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов. Но это не конец", – заявила Миронюк.

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Она отметила, что коллектив нацелен сохранить, если не бренд Kyiv Post, то по крайней мере его ценности, и создает новое издание.

"Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа. Команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а также ищет потенциальных инвесторов и рекламодателей, – написала Анна Миронюк.

Отметим, что 8 ноября владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки.

Как сообщал OBOZREVATEL, газета Kyiv Post получила нового гендиректора. Им стал Люк Шенье (Luc Chénier), гражданин Канады, который уже более 25 лет является резидентом Украины.