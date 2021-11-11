Газета Kyiv Post получила нового гендиректора: что о нем известно

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier). Он гражданин Канады и уже более 25 лет является резидентом Украины. Шенье возглавлял Kyiv Post с 2016 по 2018 год, а затем основал специализированное агентство PLAN C, сообщает UNN.

"Люк будет заниматься следующим этапом развития Kyiv Post, поскольку мы продолжаем реализацию амбициозных планов расширения издания. Мы очень надеемся на укрепление позиций Kyiv Post как глобального голоса Украины. Уже в ближайшее время мы представим улучшенную версию Kyiv Post под руководством Люка", — отметил собственник Kyiv Post Аднан Киван.

По словам генерального директора Kyiv Post Люка Шенье, для него первая задача как нового руководителя — поблагодарить людей, которые сделали этот бренд всемирно признанным символом качественной журналистики.

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"Прежде всего я хотел бы сказать спасибо бывшему главному редактору Брайану Боннеру за его многолетний труд. Я считаю, что Брайан установил стандарты для поколения украинских журналистов. Kyiv Post, как флагман независимой журналистики и свободы слова в демократической Украине, скоро вернется. Я прошу вашего терпения и понимания на ближайшее время, потому что мы готовим почву для следующей главы в истории самого популярного англоязычного издания в Украине", — заявил новый генеральный директор Kyiv Post.

Люк Шенье — профессионал в области СМИ, коммуникаций и маркетинга. Работал в крупных международных компаниях. В 2005 году основал в Киеве агентство 5th Element Аdvertising, затем был маркетинговым и цифровым директором MTV Украина. В 2013-м Шенье пригласили на должность директора по стратегии Havas Worldwide в Украине, тогда же он основал компанию Titanium Presentations, которая сняла для украинского правительства серию промороликов Ukraine. Open for U.