SOCAR, Святослав Вакарчук и БФ 'Твоя опора' объявили сбор средств на реанимационные системы

12 марта в среду на АЗК SOCAR стартовал благотворительный проект "Океан Добра", реализуемый в сотрудничестве со Святославом Вакарчуком (Океан Эльзы) и благотворительным фондом "Твоя опора". Цель проекта – собрать средства на приобретение современных реанимационных систем для новорожденных и недоношенных детей, нуждающихся в интенсивной терапии. Эти системы будут переданы медицинским учреждениям в Днепре, Киеве и Одессе.

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Каждый желающий может внести свой вклад, приобретя специальный благотворительный стакан или ароматизированное саше на АЗК SOCAR, или через мобильное приложение SOCAR.

"Друзья, присоединяйтесь к нашему важному благотворительному проекту и давайте вместе поможем закупить спецоборудование для наших самых маленьких, только что родившихся детей. Берете кофе или чай на заправке? Не забудьте к ним обязательно взять благотворительный стакан. Искренне заранее благодарны всем, кто приобщится к доброму делу", – призывает Святослав Вакарчук.

"Каждый спасенный ребенок – это еще одна победа жизни над обстоятельствами. Реанимационные системы для новорожденных – это шанс для тех, кто только появился на свет, но уже борется за жизнь. Мы верим, что вместе с неравнодушными людьми, SOCAR и Святославом Вакарчуком сможем помочь тем, кто в этом более всего нуждается. Присоединяйтесь к Океану Добра – и пусть волна добрых дел меняет мир!", – отмечает основательница БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук.

"Эти реанимационные системы очень важны для поддержания здоровья и безопасности новорожденных, особенно тех, кто родился раньше срока. Основная функция такой системы состоит в том, чтобы помогать ребенку сохранять оптимальную температуру тела, что критически важно в первые дни его жизни. Мы благодарны Святославу Вакарчуку и фонду "Твоя опора", которые сразу откликнулись на наше предложение поучаствовать в проекте "Океан Добра". Продолжаем делать добрые дела вместе, присоединяйтесь!", – говорит Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.