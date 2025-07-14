Собрано уже более 55 тысяч евро: в Киеве до конца лета будет действовать благотворительная инсталляция Origami for Ukraine

Музей истории Киева представляет инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE, которая объединяет японскую эстетику, бельгийскую школу дизайна и украинскую реальность. Она была открыта 9 апреля 2025 года при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Этот уникальный культурный жест останется на фасаде музея до конца лета и будет привлекать всех неравнодушных к сбору средств на реабилитацию раненых военнослужащих.

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Концепцию инсталляции разработал известный бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, который работает на пересечении моды, архитектуры и визуального искусства. Его предыдущие работы были представлены в сотрудничестве с Hermès, Rolls-Royce, Cartier, Ice-Watch. В проекте ORIGAMI for UKRAINE Кайсин объединил традицию складывания фигурок с темой восстановления.

К созданию арт-объекта были привлечены и киевские школьники. Теперь пять тысяч сверкающих птиц украшают фасад, символизируя единство, поддержку и надежду на светлое будущее.

"Для нас важно поддерживать инициативы, которые соединяют культурное содержание с реальным воздействием. ORIGAMI for UKRAINE — именно такой проект. Он говорит о ценностях и одновременно помогает тем, кто в этом нуждается", — комментирует Андрей Матюха.

Благодаря проекту уже собрано более 55 тысяч евро на оборудование для одного из киевских центров реабилитации военнослужащих. Организаторы рассказали, что каждый желающий может присоединиться к благотворительной миссии, купив птичку за 10 евро.