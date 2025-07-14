УкраїнськаУКР
русскийРУС

Собрано уже более 55 тысяч евро: в Киеве до конца лета будет действовать благотворительная инсталляция Origami for Ukraine

Мария Шевчук
Общество
1 минута
33
Собрано уже более 55 тысяч евро: в Киеве до конца лета будет действовать благотворительная инсталляция Origami for Ukraine

Музей истории Киева представляет инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE, которая объединяет японскую эстетику, бельгийскую школу дизайна и украинскую реальность. Она была открыта 9 апреля 2025 года при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Этот уникальный культурный жест останется на фасаде музея до конца лета и будет привлекать всех неравнодушных к сбору средств на реабилитацию раненых военнослужащих.

Видео дня
Собрано уже более 55 тысяч евро: в Киеве до конца лета будет действовать благотворительная инсталляция Origami for Ukraine

Концепцию инсталляции разработал известный бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, который работает на пересечении моды, архитектуры и визуального искусства. Его предыдущие работы были представлены в сотрудничестве с Hermès, Rolls-Royce, Cartier, Ice-Watch. В проекте ORIGAMI for UKRAINE Кайсин объединил традицию складывания фигурок с темой восстановления.

Собрано уже более 55 тысяч евро: в Киеве до конца лета будет действовать благотворительная инсталляция Origami for Ukraine

К созданию арт-объекта были привлечены и киевские школьники. Теперь пять тысяч сверкающих птиц украшают фасад, символизируя единство, поддержку и надежду на светлое будущее.

 "Для нас важно поддерживать инициативы, которые соединяют культурное содержание с реальным воздействием. ORIGAMI for UKRAINE — именно такой проект. Он говорит о ценностях и одновременно помогает тем, кто в этом нуждается", — комментирует Андрей Матюха.

Собрано уже более 55 тысяч евро: в Киеве до конца лета будет действовать благотворительная инсталляция Origami for Ukraine

Благодаря проекту уже собрано более 55 тысяч евро на оборудование для одного из киевских центров реабилитации военнослужащих. Организаторы рассказали, что каждый желающий может присоединиться к благотворительной миссии, купив птичку за 10 евро.