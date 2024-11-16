Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник и когда отмечают по новому календарю

В христианстве существует целый цикл праздников, связанных с почитанием Богородицы. И это очень уважаемые торжества, некоторые из них Православная церковь Украины относит к двунадесятым – главным торжествам в году.

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В число этих 12 Собор Пресвятой Богородицы не входит, тем не менее, этот праздник очень почитаем и важен для православных. OBOZ.UA подробнее рассказывает о его значении, а также о дате, когда его отмечают.

Когда празднуют Собор Пресвятой Богородицы по новому календарю

В церковном календаре этот праздник стоит сразу за днем Рождества Христова. Следовательно, после перехода на новоюлианский календарь, ПЦУ начала отмечать его 26 декабря. В этом году оно приходится на четверг.

Значение праздника Собора Пресвятой Богородицы

Праздник относят к одному из самых ранних христианских торжеств. Известно, что Богородице посвящали отдельный день еще в 4 веке. Шестой Вселенский собор 681 года закрепил его официально.

Торжественная дата не была установлена в честь какого-либо конкретного события, описанного в Библии. Вместо этого оно почитает Богородицу, которая покорилась воле бога и дала миру Спасителя. Также следует упоминать других членов Святого Семейства – Иосифа Обручника, Святого Иакова, Иисуса и других связанных с ними святых.

В этот день верующие собираются вместе, чтобы помолиться Деве Марии, без которой не было бы праздника Рождества. В народе дату считают женским праздником. Его даже называют более важным для женщин, чем само Рождество.

Традиции и запреты

На Богородицу (а именно так называют праздник в народе) женщины посещали повитух, принимавших у них роды, и приносили им ужин. В этот день также вспоминали всех усопших – устраивали поминальный обед, панихиду. Именно со дня после Рождества начинали выходить на колядование девушки.

Запрет на работу в этот день имеет особое значение. Считалось, что женщина, муж которой нарушит этот табу в праздник, родит ребенка с изъянами рук. Якобы, младенец появится на свет шестипалым, беспалым или со сросшимися пальцами.

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