Собаку с Херсонщины на доске прибило к берегу возле Одессы: ее спасли местные жители. Трогательное видео

На юге Украины продолжается эвакуация людей и животных, оказавшихся в ловушке из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и подтопления. Одной собаке чудом удалось спастись из затопленной Херсонщины своими силами.

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Животное на доске добралось до побережья Одесщины. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уставшую и напуганную собаку, которая держалась на куске древесины, прибило течением к берегу вблизи Одессы. Туда же принесло множество других предметов с затопленных территорий.

Местные жители спасли четвероногого: собаку успокоили, забрали на берег, после чего напоили и накормили.

Ранее мы писали о том, что на побережье Одесщины течением начало выбрасывать бытовые приборы, мебель и газовые баллоны, которые принесло с Херсонщины.

А на одном из одесских пляжей обнаружили остатки уличного туалета, который также принесло течением.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизни украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

– Украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонской области. Этот город был сильно затоплен после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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