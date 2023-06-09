'Наконец-то дома': украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек. Фото и видео

Украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонской области. Этот город был наиболее затоплен после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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О том, как происходила эвакуация, рассказал корреспондент NV Сергей Окунев в своих фото и видеосюжетах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спасенные из водяной ловушки люди не были на контролируемой Украиной территории с начала полномасштабного вторжения. Оказавшись в затопленных домах, они спасались как могли, сидя на крышах своих домов. оккупанты не оказывали никакой помощи пострадавшим от затопления.

Оказавшись в безопасности благодаря украинским бойцам, жители Олешек не могут сдержать эмоций и слез радости.

"Наконец-то дома", – с облегчением говорит одна из эвакуированных.

На одном из видео жительница Олешек Наталья. Она со своим мужем, имеющим инвалидность, целых три дня просидела на крыше дома. И неизвестно, чем бы это закончилось для супругов, если бы наши военные не заметили их и не спасли.

"Очень тяжело пережили. Затопило нас, вылезли на второй этаж у соседки, и там начало затапливать. Переехали на другую локацию, там тоже… Ни воды, ни газа… От россиян не было никакой помощи", – рассказала женщина.

Наталья также призналась, что очень боялась обстрела оккупантов, когда уже ее с мужем забрали в лодку украинские бойцы.

"Я вспомнила все молитвы, которые знала с детства. Было очень страшно", – со слезами на глазах говорит Наталья.

Сейчас женщина в безопасности, а ее муж был госпитализирован.

На другом видео женщина в Херсоне выбежала встречать своих родственников, которых украинским военным удалось вывезти из оккупированного левобережья. Как видно из кадров, ее переполняют эмоции от встречи, женщина искренне обнимает и целует своих родных, плачу от счастья, что все живы.

"Боже, вы невероятны, я вам благодарю", – со слезами на глазах женщина благодарит украинских военных за спасение родственников.

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