Мобилизация 18-летних: британский эксперт объяснил, почему это невозможно в Украине

В Украине прослойка 18–25-летних очень мала, чтобы объявлять ее мобилизацию. Об этом заявил британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

Видео дня

В интервью LIGA.net офицер военной разведки и преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете раскритиковал требование Соединенных Штатов пополнить Силы обороны молодыми людьми. В случае Украины это не будет выигрышным решением.

"В Украине мало молодежи в возрасте 18-25 лет, чтобы ее мобилизовать. [Президент Владимир] Зеленский прав, что хочет ее сохранить. Если посмотреть на возрастной структурный состав населения страны, эта прослойка мужчин очень тонкая", – объяснил Ледвидж.

Он указал на то, что американцы в пример ставят свои кампанию во Вьетнамской войне.

"Американцы говорят – вы должны мобилизовать их, как мы для войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. Во-первых, США мобилизовали не всех, а избирательно. Во-вторых, у них была война по выбору, а в Украине – за выживание", – заявил Ледвидж.

В случае России давить численным преимуществом – это старая тактика, которая применялась и во времена СССР.

"Даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого захочет, не сможет так победить Россию, которая вчетверо больше по численности населения и платит за отправку на войну большие деньги. У некоторых проблем нет хороших решений. Эту войну просто нужно прекращать", – высказал мнение Ледвидж.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Зеленский ответил на призывы партнеров по снижению призывного возраста в Украине. Он подчеркнул: дефицит оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью военных.

– Снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет в Украине пока является неуместным, заявил военно-политический обозреватель Игорь Левченко. Такой возраст стоило бы снизить лишь на два или три года, хотя он на самом деле не является главной проблемой мобилизации, ведь даже в установленных возрастных категориях она проходит неэффективно, в частности из-за уклонения мужчин 25-35 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!