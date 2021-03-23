Снег накроет половину Украины: где в среду продолжатся осадки. Карта

Погода в Украине в среду, 24 марта, в примерно половине областей будет солнечной, а на остальной территории с осадками. Ночные морозы еще задержатся.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, наибольшие "минусы" ожидаются на западе (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Мокрый снег пойдет в центральных, южных и восточных областях. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3 мороза, на западе -4… -7. Днем по стране ожидается от 3 до 6 тепла.

В Киеве небольшой мокрый снег, ночью от 2 до 4 мороза, днем до +4.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали до конца марта холодную погоду с кратковременными осадками.