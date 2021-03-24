Сніг накриє половину України: де у середу продовжаться опади. Карта

Погода в Україні в середу, 24 березня, в приблизно половині областей буде сонячною, а на решті території з опадами. Нічні морози ще затримаються.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, найбільші "мінуси" очікуються на заході (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Мокрий сніг піде в центральних, південних і східних областях. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 3 морозу, на заході -4... -7. Удень по країні очікується від 3 до 6 тепла.

У Києві невеликий мокрий сніг, уночі від 2 до 4 морозу, вдень до +4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували до кінця березня холодну погоду з короткочасними опадами.