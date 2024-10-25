Снег идет или падает? Как сказать правильно на украинском
Зима не за горами, а к холодам следует готовиться раньше времени. В том числе и лингвистически. Часто можно услышать как говорится: "на улице идет снег ".
Но некоторые языковеды отрицают, мол, снег не идет, а падает. Как правильно говорить в этом случае, рассказала ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.
Вспомним популярный детский стишок из "Букваря":
"Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг,
Поки смажив, поки пік –
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг".
Иногда языковеды начинают утверждать, что считают, что снег может только падать. Другие лингвисты отмечают – снег не падает, а идет.
По словам Багний, можно говорить и так, и так. Снег может и падать, и идти
Например:
Надвечір пішов сніг, і поле вкрилося білою памороззю.
Олег дивився крізь вікно, як на місто падає сніг.
Кстати, среди богатства и благозвучия украинского языка следует выделить разнообразие фразеологизмов, образовавшихся на основе культурных и исторических связей и традиций. Например, мало кто знает, что означают выражения "топтати слід" і "сунути лавою". Подробнее об этих фразеологизмах – читайте в материале.
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