Снег идет или падает? Как сказать правильно на украинском

Зима не за горами, а к холодам следует готовиться раньше времени. В том числе и лингвистически. Часто можно услышать как говорится: "на улице идет снег ".

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Но некоторые языковеды отрицают, мол, снег не идет, а падает. Как правильно говорить в этом случае, рассказала ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.

Вспомним популярный детский стишок из "Букваря":

"Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг,

Поки смажив, поки пік –

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг".

Иногда языковеды начинают утверждать, что считают, что снег может только падать. Другие лингвисты отмечают – снег не падает, а идет.

По словам Багний, можно говорить и так, и так. Снег может и падать, и идти

Например:

Надвечір пішов сніг, і поле вкрилося білою памороззю.

Олег дивився крізь вікно, як на місто падає сніг.

Кстати, среди богатства и благозвучия украинского языка следует выделить разнообразие фразеологизмов, образовавшихся на основе культурных и исторических связей и традиций. Например, мало кто знает, что означают выражения "топтати слід" і "сунути лавою". Подробнее об этих фразеологизмах – читайте в материале.

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