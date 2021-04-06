Запад Украины посреди апреля засыпало снегом. Фото и видео

На западной Украине, а в частности во Львове, во вторник, 6 апреля, температура воздуха опустилась ниже нуля градусов и выпал снег.

Утром столбики термометров показывали -2 градуса. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем воздух прогреется до +2, а ближе к вечеру опять похолодает и приморозит. Тем временем местные жители поделились фото и видео снегопада в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Снег беспрерывно падал в городе в течение первой половины дня. Во Львовской области синоптики прогнозируют мокрый снег и порывы ветра. Температура воздуха в течение суток от -1 до +4 градусов.

В связи с интенсивным снегопадом временно ограничивали движение для большегрузного транспорта на автодороге М-06 Киев – Чоп, а именно 702 км – 723 километр (Ивашковский перевал), сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В частности, ухудшение условий 6 апреля ожидается днем в центральных, восточных и южных регионах.