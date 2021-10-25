СНБО обнародовал список пророссийских Telegram-каналов: продвигают вражеские нарративы

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список пророссийских Telegram-каналов. Эти интернет-ресурсы, как выяснил СНБО, распространяют дезинформацию в пользу страны-агрессора.

В список вошли 11 ресурсов, сказано в отчете Центра противодействия дезинформации при СНБО. Там говорится, что эти аккаунты системно продвигают пророссийские нарративы относительно Глоссария – так называемого словаря с рекомендациями, как правильно называть действия России, оккупацию Крыма и части Донбасса, а также переселенцев.

Речь идет о таких Telegram-каналах:

Klymenko Time

VESTI

Шептун

First

Новоstnoy.

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Среди них есть и аккаунты персональных блогов:

Юрий Ткачев

Андрей Манчук

КОРНИЛОВ

Максим Могильницкий

Вадим Рабинович

Moroz.Live.

Как отмечается, эти ресурсы после публикации Глоссария начали распространять нарративы с унижением национального достоинства украинцев, а Революцию Достоинства на Майдане Независимости называют "переворотом".

Klymenko Time – канал с 53 тысячами подписчиков. Принадлежит Александру Клименко – экс-министру доходов и сборов времен Виктора Януковича. Как говорится в отчете, проект часто выпускает публикации пророссийского характера, а также те, что направлены против украинской власти.

Vesti – канал издания Vesti.ua, которое входит в "Мультимедиа-инвест групп" (глава Ольга Семченко – гражданская жена Клименко).

Шептун – анонимный канал о политике. Публикует непроверенную информацию и цитирует прокремлевских пропагандистов.

First – как отметили в СНБО, анализ взаимодействия с другими каналами показал, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого Россией.

Новоstnoy – это канал-прокладка, которая используется для распространения публикаций прокремлевских каналов.

В Центре также выяснили, что каналы First и Шептун администрирует пользователь "@A_menejer". Этот аккаунт принадлежит человеку, который, как выяснила Служба безопасности, администрирует сеть каналов.

Среди них также каналы "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Его личность установлена, он объявлен в розыск.

"Все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией Глоссария каналы относятся к пулу А. Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепоста создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на больший, и, соответственно, "почтенный" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированные под так называемую "украинскую оппозицию", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины и представитель делегации в ТКГ, которая также является членом наблюдательного совета Укрэксимбанка, Виктория Страховая назвала "конфликтом" российско-украинскую войну на Донбассе. Это возмутило украинцев, которые упрекнули ее в том, что она не называет вещи своими именами.