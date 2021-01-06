Снайперы ВСУ провели стрельбы возле фронта на Донбассе. Фото

На полигоне в Луганской области прошли учения снайперов одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая несет службу в зоне боевых действий.

Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook, стрельбами руководили опытные инструкторы. В частности, защитники Украины тренировались скрытно подходить к цели, обустраивать свои позиции, а также метко стрелять, учитывая направление и скорость ветра и другие особенности погоды.

По словам снайперов, необходимого в их работе результата можно добиться только постоянной практикой.

"Наши ребята выполняют боевые стрельбы по несколько раз в месяц. Работают парами на рабочей дистанции от 700 до 1200 метров. На дистанции 1200 метров каждый из бойцов уверенно поражает грудную мишень. Работают как днем, так и ночью. Для работы в темное время суток используют тепловизионные прицелы", – рассказал о деталях учений командир взвода снайперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря артиллеристы ВСУ из состава 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра провели масштабные учения в Днепропетровской области. В частности, они включали стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика".