Снайпери ЗСУ провели стрільби поблизу фронту на Донбасі. Фото

На полігоні в Луганській області пройшли навчання снайперів однієї з бригад Збройних сил України, яка несе службу в зоні бойових дій.

Як повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook, стрільбами керували досвідчені інструктори. Зокрема, захисники України тренувалися непомічено підходити до цілі, облаштовувати свої позиції, а також влучно стріляти, враховуючи напрямок та швидкість вітру й інші особливості погоди.

За словами снайперів, необхідного у їхній роботі результату можна домогтися лише постійною практикою.

"Наші хлопці виконують бойові стрільби по кілька разів на місяць. Працюють парами на робочій дистанції від 700 до 1200 метрів. На дистанції 1200 метрів кожен з бійців впевнено вражає грудну мішень. Працюють як вдень, так і вночі. Для роботи у темну пору доби використовують тепловізійні приціли", – розповів про деталі навчань командир взводу снайперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня артилеристи ЗСУ зі складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру провели масштабні навчання на Дніпропетровщині. Зокрема, вони передбачали стрільби із самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика".