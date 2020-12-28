Артилерія ЗСУ показала видовищні фото стрільб із "Акацій" та "Гвоздик"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
8,7 т.
Артилерія ЗСУ

Артилеристи Збройних сил України зі складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру провели масштабні навчання на Дніпропетровщині.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, на полігоні поблизу смт Черкаське захисники відпрацювали стрільби із самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика". Головною метою воїнів було виконання вогневих завдань прямим наведенням на короткі дистанції – 600 і 900 метрів.

Українські військові
Вистріл з артилерії
Українська бойова техніка

"Підготовка стрільби та управління вогнем проводилися в цілях підтримування артилерійських підрозділів у стані постійної готовності та найбільш ефективного виконанню вогневих завдань", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше поблизу адмінкордону з окупованим Кримом на Херсонщині воїни ЗСУ влаштували навчання із застосуванням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Військовий Збройних сил України
Артилерія ЗСУ на полігоні
Артилеристи ЗСУ на стрільбах

Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився ролик із кадрами навчань Військово-морських сил ЗСУ у Чорному морі. В них брали участь як великі судна, так і різноманітні катери. Всі вони оснащені новітнім озброєнням.

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