СМИ: владельцы-рейдеры и работа в Крыму – сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал

Среди владельцев крупной литовско-украинской сети супермаркетов Novus, кроме литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса, значится также компания StolitsaGrouр Влады Молчановой, которую обвиняют в рейдерстве.

Об этом пишет Багнет и Telegram-канал Украина Сейчас.

В декабре 2019 года, благодаря журналистскому расследованию "Настоящего времени" стало известно о том, что Novus до сих пор продолжает работу в Крыму через цепочку российских и европейских офшорных компаний в нарушение санкций Евросоюза. В компании это объяснили тем, что "бизнес должен быть вне политики".

Теперь же выяснилось, что среди владельцев сети, кроме литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса, находится компания StolitsaGrouр Влады Молчановой, которую обвиняют в рейдерстве. Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о том, что Влада Молчанова пытается захватить самый крупный оптовый рынок страны "Столичный" с помощью рейдерской схемы.

На официальном сайте компании StolitsaGrouр значится "партнером NOVUS в сфере девелопмента". Но связь между StolitsaGrouр и крымскими магазинами NOVUS становится интереснее, если учесть тот факт, что мужем Влады Молчановой является экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко.

Во время оккупации полуострова в 2014 году советник президента РФ Сергей Глазьев возлагал на Коровченко большие надежды и предлагал сохранить в должности "министра юстиции Крыма" уже в оккупационной администрации.