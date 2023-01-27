СМИ узнали, сколько ЧВК 'Вагнера' платит иностранным наемникам за участие в войне против Украины

В частной военной компании "Вагнер" воюют не только россияне, но и иностранные наемники. За участие в войне против Украины им платят от 5000 долларов.

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Об этом в интервью Tagesspiegel рассказал немец, который воюет за Украину на Донбассе. По его словам, в Бахмуте защитники взяли в плен двух немцев из ЧВК "Вагнер".

"У двух пленных были немецкие паспорта. Один приехал из Лейпцига и имел русские корни. Другого звали Фолькер, и он был из Берлина", – уточнил он.

"Поскольку они плохо говорили по-английски, мне поручили сопровождать их в Киев и переводить на допросах. В общей сложности процедура заняла три дня", – добавил он.

Немец, который воюет за Украину, рассказал, что наемникам "Вагнера" платят 5000 долларов в месяц плюс надбавки, поэтому зарплата может достигать 7000 долларов.

При этом, они могут получить дополнительную премию: если убьют одного из иностранцев, и предъявят паспорт трупа в качестве доказательства, им выплатят дополнительные 10 000 долларов.

По словам немца, в рядах "Вагнера" в Украине воюют не только граждане ФРГ, среди пленных в Бахмуте были также американец, француз, британец и сириец.

Напомним, владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его наемников, воюющих против Украины, "постоянно пытаются украсть победу". По его словам, заслуги боевиков пытаются принизить, для чего в росСМИ постоянно рассказывают о присутствии на фронте других российских оккупантов, но только не "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. По данным британской разведки, это было сделано для максимизации доходов Пригожина и легитимизации группировки.

На данный момент в войне против Украины участвуют около 50 тыс. "вагнеровцев", которых массово вербуют в российских тюрьмах. При этом только под Бахмутом были ликвидированы по меньшей мере четыре криминальных авторитета из рядов "Вагнера".