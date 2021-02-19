СМИ нашли злоупотребления в закупке тест-системы 'Еквитест'

Тест-системы на антитела к коронавирусу "Еквитест", приобретенные в декабре 2020 года Житомирским областным центром крови, якобы не соответствуют стандартам качества и закуплены по завышенным ценам.

Такой вывод сделали журналисты в статье на сайте Delo.ua. Согласно информации на сайте Prozorro, Областной центр крови Житомирского областного совета закупил вне конкурса 1000 тест-систем на сумму 3,85 млн грн (3500 грн за единицу). Хотя розничная цена "Еквитеста" составляет 2900 грн.

Как пишут журналисты, если сравнивать цену закупки с розничной, то на одной тест-системе центр крови переплатил 600 грн, на 1000 единицах – 600 тысяч грн. Учитывая, что обычно при оптовых закупок производители предоставляют существенные скидки, сумма переплаты может быть еще больше, говорится в материале.

Директор Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев утверждает, что тесты для проверки донорской крови на антитела к коронавирусу закуплены по требованию постановления Кабинета Министров №1099. Другое правительственное постановление №225 предусматривает, что каждое медицинское учреждение может само определять, с кем заключать сделки. Житомирский областной центр крови выбрал именно "Еквитест".

Как утверждает издание, аргументировать свой выбор Чугриев не смог, заявив, что не имеет достаточной статистики, чтобы оценить качество этих тест-систем. Однако, как пишут журналисты, качество продукции "оставляет желать лучшего".

Вопрос завышенной стоимости тестов журналисты пытались выяснить у руководства компании-производителя ООО "Еквитестлаб". Однако директор предприятия Анна Юрчук отказалась объяснить, почему компания продала государственном учреждении тест-системы не только без традиционной оптовой скидки, но и по цене, что на 600 грн превышает розничную стоимость.

Кроме убытков для государства, использование таких некачественных тестов может оказать негативное влияние на эпидемиологическую ситуацию в Украине, говорится в статье.

По словам иммунолога Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Лукьяновой в Киеве Бориса Донского, сравнительный анализ трех тест-систем различных производителей – "Vitrotest®", "Еквитест" и "Диапроф" показал, что закупленные тест-системы "Еквитест" имеют довольно низкую достоверность. При анализе наличия антител, они смогли уловить лишь 9 из 15 положительных результатов.

"Vitrotest®" "поймал" все образцы контрольных сывороток. Оба другие наборы – "Еквитест" и "Диапроф" – показали неудовлетворительные параметры обнаружения. То есть, они не проявляли образцов, которые имели антитела. При использовании в диагностике они будут давать ложные негативные результаты у пациентов, и будет неправильно принятое решение, будут неправильно сделаны выводы", – заявил иммунолог.

Донской также говорит, это может запустить целую цепочку неправильных диагнозов. Ведь если по этим тест-системам будут делать клинические и эпидемиологические заключения, это может исказить всю картину заболеваемости коронавирусом в Украине.

Иммунолог сетует на низкую ответственность со стороны работников лабораторий, которые вынуждены работать с некачественными тестами, однако не придают этому особого значения.

"Пугает, как работники или руководители лабораторий, которые вынуждены с этими тестами работать, относятся к своим обязанностям. Внутренний лабораторный контроль, в принципе, должна делать каждая лаборатория самостоятельно. Если ей кто-то купил и привез тест-систему, то и лаборатория должна была бы, начиная с ней работать, поинтересоваться параметрами ее качества, сравнить одну с другой, с третьей. Все это просто, доступно на рынке, легко делается", – цитирует издание Донского.