Служил в АТО и прошел ДАП: в бою под Черниговом погиб украинский танкист. Фото

В Черниговской области в бою с российскими оккупантами погиб танкист Александр Олейник. Он с первых дней российской агрессии служил в АТО и прошел немало сложных боев.

Перед гибелью танкист успел сказать, что победа в этой войне обязательно будет за Украиной. Об этом в Facebook сообщила коллега воина Валентина Матова (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, Александр Олейник с первых дней антитеррористической операции на Донбассе принимал участие в боях.

"Пошёл добровольцем в первую волну АТО, служил наводчиком-оператором, затем командиром танка в 93-й бригаде, прошёл Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевку, Ясиноватую и другие многострадальные пункты огненных схваток с сепарами", – пишут о погибшем.

Видео дня

В последнем телефонном разговоре Александр Олейник сказал, что победа в этой войне однозначно будет за Украиной.

"Не довелось нашему герою дожить до этого дня: мгновенная смерть от осколков снаряда в голову. И даже его последний путь в родной Днепр, к любимой жене Юлечке и дочерям, был усеян огнём…", – говорится в сообщении.

Напомним, Чернигов оказался на грани гуманитарного бедствия, город практически полностью отключен от электричества и восстановить энергию в ближайшее время не представляется возможным. Оккупанты по-прежнему не позволяют эвакуировать людей и доставить им необходимую помощь через "зеленые коридоры".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!