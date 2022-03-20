В Чернигове гуманитарная катастрофа, запустить 'зеленые коридоры' не удалось, - мэр Атрошенко

Чернигов оказался на грани гуманитарного бедствия, город практически полностью отключен от электричества и восстановить энергию в ближайшее время не представляется возможным. Оккупанты по-прежнему не позволяют эвакуировать людей и доставить им необходимую помощь через "зеленые коридоры".

Об этом рассказал глава Черниговского горсовета Владислав Атрошенко в эфире телемарафона новостей UA Разом. Люди нуждаются в экстренной эвакуации, для ряда категорий это вопрос жизни и смерти.

"Это касается людей, зависимых от процедур гемодиализа, граждан с инвалидностью и пожилых пенсионеров, которые не могут самостоятельно передвигаться. Я должен обратить внимание центральных властей на то, что извне ситуация выглядит совершенно иначе, чем то, как на самом деле ее видят черниговцы. У нас гибнут люди, льется кровь. Я не сомневаюсь, мы выстоим, но остро стоит вопрос, сколько будет жертв", – заметил Атрошенко.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики обстреляли опорную больницу Чернигова, полностью выведя из строя и без того обесточенное медучреждение.

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