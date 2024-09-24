'Слуховые аппараты полностью компенсируют потерю слуха': 4-летний Тимофей из Херсона получил помощь от Фонда Рината Ахметова

Некоторое время назад родители заметили, что маленький Тимофей произносит мало слов для своего возраста. Из-за опасности семья выехала с левобережья Херсонщины и уже на новом месте обратилась к врачам. Выяснилось, что сын плохо слышит и нуждается в слухопротезировании. Недавно 4-летний Тимофей получил суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под особенности и потребности ребенка.

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"Это безмерная помощь для нас. Теперь сын пойдет в детский сад, а я смогу устроиться на работу", – рассказывает мама Тимофея Екатерина.

Как объясняет врач-сурдолог Центра слуха Владислав Устянский, мальчик слышит звуки, но приглушенно, неразборчиво. Это тормозит развитие речи.

"Слуховой аппарат компенсирует потерю слуха полностью. Он даст ему нужные частоты. Ребенок благодаря слухопротезированию будет лучше развиваться, начнет нормально разговаривать и впоследствии сможет пойти в обычную школу", – говорит врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Такую помощь от Фонда уже получили более 230 детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.