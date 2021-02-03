"Слуги" объяснили свое участие в эфире попавших под запрет телеканалов Медведчука

В "Слуге народа" объяснили участие народных депутатов в эфире ныне запрещенных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" необходимостью доносить свою точку зрения.

Об этом сказала заместитель главы парламентской фракции партии Евгения Кравчук в комментарии журналистам, пишет Цензор.НЕТ. Она подчеркнула, что политики – это публичные люди.

"У нас был период, когда мы не ходили на эти каналы, и это было общее решение. Но все-таки политики – публичные люди, они хотят как-то доносить свое мнение всеми способами. Очевидно, это с этим связано. Я, кстати, тоже, если давала комментарии – это для того, чтобы был баланс мнений, когда была возможность что-то донести, чтобы не было искажения", – сказала нардеп.

Напомним, что, по информации СМИ, телеканалы нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne" финансируются компанией, зарегистрированной в РФ и ведущей свою деятельность в отдельных районах Луганской области – ООО " Торговый дом "Донской уголь".

Правоохранители сообщили журналистам, что указанная компания вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс", "Министерством доходов и сборов "ЛНР" создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области. После чего продавали его в российские компании, а полученные средства направляли на поддержку деятельности псевдореспублики.

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