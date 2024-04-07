Скорую вызвали из-за температуры и боли в животе: на Одесщине женщина до родов не знала, что беременна

В Одесской области женщина родила девочку во время родов дома, которые приняли фельдшер и водитель скорой помощи. До того будущая мама не подозревала о беременности, а врачей вызвала из-за жалоб на температуру и боль в животе.

Случай произошел 4 апреля в Черноморском районе. О нем сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

"И такое бывает: будущая мама до родов не знала, что беременна", – отметили медики.

По их словам, в полночь в минувший четверг диспетчерская Центра получила вызов в одно из сел к молодой женщине с температурой и болью в животе. Через 10 минут бригада №86 в составе фельдшера Ильи Кравца и водителя Вадима Нинова была на месте, а еще через три минуты приняла у пациентки роды.

"Как выяснилось, боль в животе была симптомом родовой деятельности. На свет появилась девочка, состояние которой было оценено в шесть баллов по шкале Апгар. Закричала она после тактильной стимуляции, которую выполнил фельдшер", – рассказали врачи.

После этого малыша и новоиспеченную маму передали под наблюдение бригады №81 во главе с врачом Кременцевым. Их доставили в родильное отделение Черноморской городской больницы.

"Надеемся, что и такое неожиданное отцовство станет счастливым и радостным для семьи. Желаем маме и дочери крепкого здоровья!" – отметили в Центре.

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