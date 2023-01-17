Скоро будут на передовой: Порошенко передал на фронт 100 тысяч химических грелок, генераторов и шин. Фото

Петр Порошенко с компанией ROSHEN и волонтерами подготовили очередной груз на фронт. Крайне нужны 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро будут на передовой.

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Об этом пятый президент рассказал в Facebook.

"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с воинами, которые долгие месяцы давали бой россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили дрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз – сто тысяч маленьких пакетиков, а значит сто тысяч спасенных рук и ног", – отмечает Порошенко.

"Благодарен нашим логистам, юристам, которые нашли их на рынке и заключили контракты, благодарен ROSHEN. И главное – спасибо за скорость, с которой вы это сделали. Потому что каждая минута на фронте для наших воинов важна", – показал пятый Президент.

"Фонд Порошенко и "Дело общин" всегда занимаются очень амбициозными, стратегическими и крупными проектами. Это и дроны Poseidon, и бронеавтомобили Shield, и Spartan, и триста автомобилей DAF. Но не только этим. Сегодня здесь снова, как всегда, – сокровище, который мы долго ждали. Это – генераторы, прибывшие из юго-восточной Азии. Эти дизель-генераторы пойдут в войска, что в условиях энергетического кризиса необходимо. И дополнительно обеспечат питание для Старлинков", – сказал Порошенко.

Также для "волонтерских" пикапов и бусов, которыми пользуются военные, купленные "болотные" шины – , они позволят автомобилям ездить по бездорожью. Эта резина очень нужна на фронте – говорят волонтеры.

"Наши пикапы, наши бусы нуждаются в шинах. Сейчас здесь более 250 шин, которые срочно едут на фронт", – говорит Порошенко.

"Мы должны отомстить за Бучу, за Мариуполь, за Ирпень, за Тростянец. Отомстить за Днепр. Не забудем и не простим", – отмечает Порошенко.