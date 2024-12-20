Хвалил Путина и ждал захвата Винниччины: настоятель храма УПЦ МП получил пять лет тюрьмы. Фото
Настоятель храма Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата получил пять лет тюрьмы. По данным следствия, священнослужитель оправдывал преступную войну РФ против Украины, хвалил российского диктатора Владимира Путина, героизировал оккупантов и ждал захвата Винниччины.
Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили пресс-службы Службы безопасности Украины и Винницкой областной прокуратуры. Дело рассматривал Калиновский районный суд Винницкой области.
Фигурант получил реальный термин по доказательной базе СБУ, рассказали в украинской спецслужбе.
Согласно материалам дела, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал группировки страны-агрессора РФ, пытающиеся оккупировать Украину.
Также клирик выражал надежду на захват Винниччины и других центральных областей Украины.
СБУ задокументировала преступления протоиерея и в августе 2024 сообщила ему о подозрении.
Инициированные спецслужбой экспертизы подтвердили факты информационно-взрывной деятельности настоятеля храма в пользу России.
Кроме того, прокурор в суде доказал, что в течение 2022-2024 годов священник УПЦ МП в собственном Telegram-канале распространял антиукраинские материалы с четкой поддержкой пророссийской идеологии.
С учетом сотрудничества со следствием суд признал клирика виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и вынес приговор – пять лет лишения свободы.
Сам настоятель на суде не признал своей вины. После оглашения приговора его арестовали в зале суда.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в августе в СБУ заявили, что задокументировали подрывную деятельность настоятеля храма Калиновского благочиния Винницкой епархии УПЦ МП. Мерой пресечения для него был избран домашний арест.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!