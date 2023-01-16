Сколько украинцев верят в победу в войне с Россией и когда ее ожидают: данные опроса

Абсолютное большинство граждан Украины полностью уверено в неотвратимой победе нашего государства в войне против государства-агрессора России. Большинство из них считают, что мы сможем ее получить в течение будущего года.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии НАН Украины. Такого срока победы ожидает 49,6% респондентов. Еще 26% считают, что для этого понадобится больше года, а 13,6% считают, что до победы над агрессором нам осталось еще несколько месяцев.

При этом 75,3% опрошенных украинцев ответили, что полностью уверены в победе нашего государства, еще 20,4% – скорее уверены. Людей, которые не верят, что Украина выйдет победителем в этой кровопролитной войне – менее 1%.

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью. Полевой этап исследования продолжался с 19 по 25 декабря 2022 года.

Напомним, что большинство украинцев видят в победе нашего государства в войне изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Согласно опросу Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, только 3% опрошенных сомневаются в победе Украины в войне – такая ситуация сложилась в большинстве макрорегионов. Больше скептиков только на Востоке страны, где не верят в победу нашего государства 10% граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– большинство украинцев – 78,5% – оценивают будущее своей страны оптимистично. Этому не помешала даже полномасштабная война России против Украины;

– большинство украинцев верят в то, что Украине удастся отразить наступление войск РФ, принесших в наше государство войну, разрушение, смерть и страдание. Также они убеждены, что 2023 год будет лучше, чем нынешний.

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