Сколько украинцев верят в победу в войне и возвращение всех территорий: данные опроса

Большинство украинцев (88%) верят в победу в войне против российских оккупантов. 45% считают, что наша страна в результате сохранит все свои территории в границах 1991 года.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) 17-21 февраля 2024 года. Ошибку репрезентативности эксперты определили на уровне ±3,5% для полной выборки.

Когда жителей страны спросили, победит ли Украина в войне, 88% ответили "да" или "скорее да". Не верят в победу 8%, не смогли ответить на вопрос 3%.

Исследователи также поинтересовались, что думают украинцы о границах нашей страны в результате окончания войны.

45% ответили, что "Украина сохранит все свои территории, которые были в 1991 году".

16% – что Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала полномасштабного вторжения (до 24 февраля 2022 года).

16% считают, что государство потеряет некоторые новые территории.

7% – что Украина вернет Донбасс, но не Крым.

7% – что выйдет деоккупировать Крым, но не т.н. "ДНР" и "ЛНР".

6% не смогли дать ответа, а 2% выбрали вариант "другое".

Только 1% украинцев думает, что страна будет полностью оккупирована Россией.

Как писал OBOZ.UA:

– Большинство граждан Украины (57%) уверены, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является поддержка Запада оружием, финансами и санкциями против страны-агрессора.

– Ранее украинские социологи установили, сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

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