Сколько украинцев считают Путина современным Гитлером и верят в победу в войне: результаты соцопроса

Украинцы остаются непоколебимыми в своем стремлении победить врага и вернуть оккупированные территории. Остается высокий уровень поддержки Сил обороны Украины и осуждение российских преступлений агрессии.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года. Также отмечается резко негативное отношение украинцев к президенту России.

Почти 92% украинцев по-прежнему верят в победу Украины над Россией. Причем значительных региональных отличий не наблюдается – жители всех регионов почти единогласно верят в то, что Украина одержит победу над государством-террористом.

Также, согласно опросу, 94% респондентов считают руководителя РФ Владимира Путина диктатором и современником Гитлера.

Украинцев также опросили, какие важнейшие события во время войны поддерживают их моральный дух и ассоциируются с гордостью и победой. Так, для опрошенных украинцев такими оказались разные военные операции, в частности освобождение Херсона (15%), защита Харькова (11%), деоккупация Киевщины (10%). Среди общих факторов, способствующих положительным эмоциям, отмечаются освобождение оккупированных территорий (16%), гордость за украинских военных (10%) и чувство единства в обществе (9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, коллаборанты на оккупированной части Запорожья сжигают документы и готовят украинскую символику. Жители временно оккупированных территорий находятся в ожидании освобождения населенных пунктов Вооруженными Силами Украины. А вот коллаборанты, добровольно пошедшие на сотрудничество с врагом, готовятся к деоккупации по-своему.

Ранее в ГУР высказались о провале планов оккупантов в Крыму. В предвкушении украинского контрнаступления у оккупантов в последние недели считываются панические настроения. Так после серии "хлопка" из оккупированного Крыма массово уезжают люди.

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