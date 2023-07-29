Сколько украинцев верят в победу Украины в войне и в какой срок: результаты соцопроса

Более трех четвертей украинцев, а именно 77% полностью уверены в победе Украины в войне против российского агрессора, еще 16% скорее верят в победу. Это объясняется тем, что граждане осознают высокую степень угрозы истребления всего народа в случае военного поражения нашего государства.

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В то же время доля респондентов, не верящих в победу, достаточно мала, что не позволяет выявить причины такого уныния. Соответствующие результаты показал опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в период с 5 по 15 июня 2023 г.

Однако, несмотря на единогласие в вере в победу, у украинцев нет единого мнения относительно сроков одержания Победы и окончания войны. Так, почти треть опрошенных (31%) надеется, что она наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает Победу в течение 1-2 лет (до конца 2025). Около 13% украинцев считают, что ее придется ждать не менее 3-5 лет. Не смогли высказать мнение о временных рамках победы более 22% украинцев.

В то же время абсолютное большинство респондентов (53%) готово согласиться на продолжение войны, если это нужно для Победы, даже несмотря на то, что они ожидают ухудшения финансовой и безопасности ситуации в стране в целом и для их семей в частности.

Следует также отметить, что для 70% украинцев важно увидеть все территории освобожденными от врага, чтобы назвать такое завершение войны Победой.

В целом был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет в ряде областей, подконтрольных украинским властям. Специалисты отметили, что ситуация с верой в победу остается практически неизменной с августа 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– результаты опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана, показали, что для США важно, чтобы Украина вышла победительницей войны, развязанной Россией. Такое мнение высказали три четверти опрошенных американцев, его разделяют как демократы (86%), так и республиканцы (71%);

– в то же время, подавляющее большинство украинцев ожидают от стран-партнеров помощи в укреплении обороноспособности нашей страны. Кроме того, украинцы ожидают поддержку в виде предоставления гарантий безопасности.