Три четверти американцев убеждены, что для США важно, чтобы Украина выиграла войну против России. Опрос

Для Соединенных Штатов Америки важно, чтобы Украина вышла победительницей из войны, развязанной Россией. Такое мнение высказали три четверти опрошенных американцев, его разделяют как демократы (86%), так и республиканцы (71%).

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана. Ввиду этого, подавляющее большинство граждан США (59%) выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи. Среди них за такую поддержку высказались 75% демократов и 50% республиканцев.

Эта цифра почти не изменилась с прошлого года: в ноябре 2022 года 57% американцев поддерживали военную помощь Украине.

"Среди сторонников помощи Украине наиболее значимой причиной является то, что противостояние российской агрессии в Украине не будет давать России вторгаться в другие соседние страны (37%). Почти столько же (30%) сказали, что лучшей причиной для продления помощи было то, что важно помогать защищать свободу людей и суверенитет стран, где только возможно", – говорится в сообщении.

При этом менее трети (30%) американцев выступают против отправки Штатами военной помощи Украине. Больше всего среди них тех (57%), кто считает, что у США есть слишком много неудовлетворенных потребностей у себя в стране, чтобы направлять миллиарды долларов в Украину.

"Перспектива комплексных мер аудита и бухгалтерского учета, чтобы убедиться, что украинцы должным образом используют помощь США, не вызвала большой поддержки среди выступающих против помощи. Более половины (56%) сказали, что это не будет иметь значения, тогда как только около четверти (27%) сказали, что это заставит их больше поддерживать передачу помощи", – свидетельствует исследование.

Опрос также показал, что среди американцев сейчас нет единого мнения о том, кто побеждает в войне: 31% говорят, что Украина, 27% – что Россия, 25% – ни одна, ни другая сторона, а 17% – что не знают ответа на этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой опрос показал, что большинство граждан США поддерживают предоставление оружия Украине для борьбы с российской оккупационной армией. Более того, американцы уверены, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание защищать свои интересы и союзников.

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