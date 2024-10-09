Сколько украинцев верит, что Украина при поддержке Запада способна добиться успеха: результаты опроса

Более 80% украинцев считают, что Украина может добиться успеха в войне, развязанной Россией, при условии надлежащей поддержки Запада. По сравнению с декабрем 2023 года этот процент снизился во всех регионах, кроме запада.

Такие данные были получены в результате всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование общественного мнения проводилось с 20 сентября по 3 октября 2024 года.

Большинство украинцев (81%) уверены, что Украина способна добиться успеха при должной поддержке со стороны союзников. В то же время 14% считают, что Россия слишком сильна, еще 6% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

Между декабрем 2023 года и сентябрем 2024 года количество тех, кто верит в возможность успеха, уменьшилось во всех регионах, кроме Запада. Наибольшее снижение наблюдается на востоке, где в декабре 2023 года 79% опрошенных полагали, что успех возможен, а сейчас – только 67%.

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Кроме того, по сравнению с декабрем на 7% возросло количество тех, кто считает, что Россия слишком сильна и Украина не сможет доставить ей серьезные неудачи.

С февраля по сентябрь 2024 года доля респондентов, считающих, что Запад устал от Украины, уменьшилась до 38% (по сравнению с 44% в феврале).

В то же время возросло количество тех, кто считает, что Запад стремится к завершению войны на приемлемых для Украины условиях и продолжает серьезно помогать нашей стране. Сейчас 54% украинцев верят в это, в то время как в феврале было 49%.

Опрос проводился среди 989 респондентов на всей территории Украины, подконтрольной правительству. Методом сбора данных были телефонные интервью, а погрешность выборки не превышала 4,1%.

Ранее сообщалось, что, несмотря на регулярные обстрелы оккупантами энергетических объектов Украины, абсолютное большинство граждан планирует оставаться зимой дома. 89% респондентов предстоящий осенне-зимний период проведет в месте постоянного жительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре Разумкова рассказали, что ситуация с электроснабжением в Украине будет стабильной до середины ноября, если не произойдут массированные обстрелы энергосистемы. Однако с началом отопительного сезона ожидается дефицит электроэнергии, особенно в пиковые часы по вечерам.

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