Сколько украинцев планируют остаться дома зимой, несмотря на проблемы с энергетикой: результаты опроса

Несмотря на регулярные обстрелы оккупантами энергетических объектов Украины, абсолютное большинство граждан планирует оставаться зимой дома. 89% респондентов предстоящий осенне-зимний период проведет в месте постоянного жительства.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Еще 4% опрошенных планируют зимовать в другом населенном пункте в пределах своей области, 3% – в другой области и только 2% планируют уехать за границу.

Ожидается, что меньше всего украинцев, 82%, которые планируют остаться дома, проживают в восточных регионах государства. Также больше склонны к выезду за границу молодые люди в возрасте 18-35 лет, чем граждане 51+.

Опрос проведен 20-23 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха посоветовал украинцам защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В "Центре Разумкова" рассказали, что ситуация с электроснабжением в Украине будет стабильной до середины ноября, если не произойдут массированные обстрелы энергосистемы. Однако с началом отопительного сезона ожидается дефицит электроэнергии, особенно в пиковые часы по вечерам.

– Самая сложная ситуация ожидается в восточных областях, наиболее пострадавших от атак России на энергетическую инфраструктуру. В первую очередь, речь идет о Харькове и Запорожье, где разрушение систем передачи могут осложнить поставки электроэнергии.

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