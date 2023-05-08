Коллаборанты на оккупированной части Запорожья сжигают документы и готовят украинскую символику, - Федоров

Жители временно оккупированных территорий находятся в ожидании освобождения населенных пунктов Вооруженными Силами Украины. А вот коллаборанты, добровольно пошедшие на сотрудничество с врагом, готовятся к деоккупации по-своему.

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На оккупированной части Запорожской области приспешники врага сжигают документы и готовят украинскую символику. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Коллаборанты после объявления эвакуации на ТОТ Запорожской области вспомнили "жест доброй воли" оккупантов в Херсоне и паникуют, ища способ избежать наказания: срочно сжигают документы, ищут другое жилье с новыми соседями и готовят украинскую символику", –отметил он.

Федоров объяснил, что таким образом коллаборанты надеются вместо преступных следов и мечтают, что срок давности истечет и их уже не смогут привлечь к уголовной ответственности.

Однако, как отметил мэр Мелитополя, такого не будет, поскольку в Уголовном кодексе Украины за коллаборационные преступления не предусмотрены сроки давности. В отношении каждого вражеского приспешника будет проведено расследование, после этого будет суд и каждый предатель обязательно понесет наказание. Речь идет о лишении свободы и конфискации.

"Коллаборантов будут преследовать пожизненно и где угодно. Точно так, как в свое время преследовали нацистских преступников", – заверил Федоров.

Стоит отметить, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказывал, что российские оккупанты и коллаборанты во временно оккупированном Крыму также перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что захватчики рассказывают гражданам страны-террориста РФ о том, что все якобы идет по плану, представители оккупационных администраций начали покидать Крымский полуостров и другие временно оккупированные территории нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, после "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе местные коллаборанты почувствовали, что расплата за измену Украины уже близко, и пытаются скрыться из города. Одни бегут в глубь России, другие пытаются найти убежище в странах Евросоюза.

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