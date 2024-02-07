Большинство украинцев считает, что власть хорошо поддерживает обороноспособность страны, но игнорирует социальную справедливость: опрос

Большинство граждан Украины считает, что власть эффективно справляется с обороноспособностью, обеспечением работы инфраструктуры, обеспечением продовольствием, помощью беженцам во время войны. Однако чуть больше половины украинцев (51%) придерживаются мнения, что власть плохо справляется с обеспечением социальной справедливости.

Такие результаты получили социологи из Центра Разумкова. Опрос общественного мнения они провели с 19 по 25 января 2024 года. Результаты были представлены в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" 7 февраля.

Опрос говорит о том, что лучше всего власть справляется с решением таких задач:

– ликвидация последствий ударов по энергетическим объектам (78,5% ответили, что она "очень хорошо" или "скорее хорошо" с этим справляется);

– обеспечение функционирования инфраструктуры, коммунальных служб, работы транспорта, магазинов, обеспечение продовольствием во время войны (78%);

– обеспечение внешнеполитической поддержки Украины (68%);

– помощь беженцам (63%);

– обеспечение обороноспособности страны (62%).

Также относительное большинство считает, что власти хорошо справляются с борьбой с преступностью, обеспечением охраны правопорядка (45%) и с помощью уязвимым группам населения (44,5%).

При этом 51% ответил, что власть плохо справляется с обеспечением соцсправедливости. 46% считает, что власть плохо справляется с обеспечением работы экономики в военное время и восстановлением жилищного фонда (40%).

Добавим: соцопрос проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которую финансирует Агентство США по международному развитию (USAID).

Как писал OBOZ.UA, проведенный в России в январе 2024 года опрос показал, что около 77% россиян поддерживают действия войск РФ в Украине (42% ответили "определенно да", 35% – "скорее да"). Не поддерживают 16% респондентов, еще 8% затрудняются с ответом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!