Сколько нужно заниматься спортом, чтобы компенсировать день сидячей работы: ответ ученых

Исследования показали, что до 40 минут умеренной или высокой физической активности каждый день необходимо, чтобы сбалансировать 10 часов неподвижного сидения. Хотя любое количество упражнений или даже простое стояние могут помочь.

Результаты основаны на метаанализе девяти предыдущих исследований. В них участвовало в общей сложности 44 370 человек из четырех разных стран, все они носили фитнес-трекер, сообщает Science Alert.

Анализ показал, что риск смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивался по мере того, как сокращалось время, затрачиваемое на физическую активность средней или высокой интенсивности.

У активных людей, которые занимаются физической активностью умеренной или высокой интенсивности в течение 30-40 минут, связь между длительным сидячим образом жизни и риском смерти существенно не отличается от тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, говорится в исследовании.

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Другими словами, выполнение некоторых достаточно интенсивных занятий – езда на велосипеде, быстрая ходьба, садоводство – может снизить риск более ранней смерти. Он может упасть до уровня, который был бы, если бы вы не занимались всем этим, сидя без дела.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые провели исследование, основанное на медицинских записях почти двух миллионов человек. Оно показало, что экзема может увеличить риск инсульта.