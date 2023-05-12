Могут ли мобилизовать многодетных родителей во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине во время военного положения в ряды ВСУ берут лиц, не имеющих проблем со здоровьем, и не призывают тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. К последним относятся и многодетные родители – те, кто в браке воспитывает троих и более детей.

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Впрочем, законодательством не запрещается мобилизовывать таких военнообязанных мужчин, если они сами изъявили желание служить. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, как проходит призыв многодетных украинцев в 2023 году.

Какая семья многодетна?

Отметим, что многодетными в Украине считаются семьи, в которых супруги находятся в зарегистрированном законом браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей. Семья многодетна и в случае, когда более трех детей самостоятельно воспитывает кто-то один из супругов (отец или мать).

В состав многодетной семьи входят не только дети до достижения ими совершеннолетия (18 лет). Но и те, кто получает профессию на дневной или дуальной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования – до завершения обучения, но в общем не дольше, чем до достижения ими 23-летия (ст. 1 ЗУ "Об охране детства").

Могут ли мобилизовать многодетного отца?

В Украине во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат мужчины военнообязанного возраста (18-60 лет), пригодные к службе по состоянию здоровья. Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на законных основаниях не призывают в ряды армии тех, кто имеет право на отсрочку. Обязательной мобилизации женщин в Украине нет, но они тоже могут пойти служить.

"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК", – отметила адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская.

Какие документы подтверждают статус многодетной семьи?

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, детей из такой семьи, а также их право на получение льгот согласно ЗУ "Об охране детства" является соответствующее удостоверение.

Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, должны обратиться:

– в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

– в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

– в Центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение такой услуги можно лично или через законного представителя путем отправки документов по почте или электронным письмом.

Для получения удостоверения многодетной семьи нужно подать следующие документы:

– заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из такой семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

– фотографию (цветную или черно-белую) размером 30×40 мм;

– документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака);

– копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины);

– справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей, высшего образования);

– копию свидетельства о рождении детей;

– копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

– копии страниц паспорта родителей;

– копию вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Начальник Печерского РТЦК и СП Киева полковник Сергей Калугин подтвердил, что в Украине на законных основаниях нельзя призвать на службу граждан с отсрочкой мобилизации. Он подчеркнул, что на нее имеют право многодетные родители. Но во время войны им не откажут в мобилизации, если они сами изъявят желание встать на защиту Родины и их пригодность к службе подтвердит военно-врачебная комиссия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мужчинам с отсрочкой от мобилизации могут на улице вручить повестку с требованием прийти на ВВК. Адвокат объяснил, как поступать в таком случае.

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